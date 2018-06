Protestos em Hong Kong diminuem após semana tumultuada

Os protestos por reformas democráticas em Hong Kong, liderados por estudantes, diminuíram nesta segunda-feira, 06, mas algumas centenas de manifestantes permanecem acampados nas ruas, prometendo manter a pressão até que o governo responda às suas exigências.

As escolas reabriram a funcionários públicos voltaram ao trabalho depois de os manifestantes terem saído da área ao redor da sede do governo, importante ponto dos protestos que tiveram inicio no final de semana anterior. O número de pessoas também caiu significativamente em outros dois locais da manifestação e o tráfego voltou a fluir em muitas ruas que estavam bloqueadas.

O fato fez com que muitos se perguntassem se o movimento, de formação livre e em grade parte espontâneo, tinha um curso ou se os estudantes têm uma estratégia clara sobre o que fazer a seguir.

Negociações preliminares entre governo e estudantes tiveram início, mas há ainda muitas desavenças. Os estudantes dizem que se retirarão das conversações se o governo usar a força para retirar os manifestantes que continuam nas ruas.

"Definitivamente, este não é o fim. Nunca estabelecemos um período pelo qual (as manifestações) vão prosseguir. É normal que as pessoas vão para casa, que venham e vão", disse Alex Chow, um dos líderes estudantis. "Depende do governo agora. Este é o primeiro passo, mas a pressão tem de continuar."