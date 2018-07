Protestos exigem fim de projeto de mina no Peru Manifestantes continuavam a se posicionar nesta quinta-feira contra o projeto de mineração de ouro e cobre do "Projeto Conga", no Peru, apesar do anúncio feito mais cedo nesta semana de que o projeto havia sido suspenso, informou a Radio Programas. Os protestos no departamento (Estado) de Cajamarca, onde fica o projeto, buscam o cancelamento definitivo da iniciativa.