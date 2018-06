Protestos marcam 2º aniversário de revolta Milhares de tunisianos protestaram contra o governo ontem, exatamente dois anos após a derrubada do ditador Zine al-Abidine Ben Ali, episódio que desatou a chamada Primavera Árabe. Mais de 8 mil manifestantes seculares se reuniram em frente ao Ministério do Interior, em Túnis - mesmo local dos protestos contra Ben Ali -, para denunciar a suposta imposição do Islã pelo governo eleito em 2011.