Protestos marcam dois anos da destituição de Mubarak

Outros manifestantes bloquearam o tráfico no principal viaduto da cidade, enquanto milhares marchavam pela cidade, pedindo justiça em homenagem aos mortos em confrontos com as forças de segurança do governo depois que o islamita Morsi assumiu o poder em meados do ano passado.

O Egito está em turbulência política desde a saída de Mubarak, em 11 de fevereiro de 2011. Na ocasião, ele foi substituído por um conselho militar que ficou no poder por 17 meses. Morsi venceu a primeira eleição democrática livre em junho, por uma pequena margem de diferença com seu adversário.

Os manifestantes, no entanto, dizem que pouco mudou desde a era Mubarak e acusam Morsi e a Irmandade de tentar monopolizar o poder e ignorar as demandas de grupos secular e liberal. As informações são da Associated Press.