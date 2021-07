Protestos na África do Sul provocam temor em partido de Mandela

CIDADE DO CABO - Quando Cyril Ramaphosa assumiu o comando do Congresso Nacional Africano, o partido político mais famoso da África e a personificação do legado de libertação de Nelson Mandela na África do Sul, prometeu reverter o desgoverno que permitiu que profundas divisões raciais e de classe perdurassem durante mais de duas décadas sob o governo de maioria negra.

Em vez disso, essas divisões se tornaram mais arraigadas. Na semana passada, um amargo desencanto percorreu as ruas de duas províncias sul-africanas, assumindo a forma de motins, saques e incêndios generalizados que ceifaram mais de 330 vidas e danificaram ou destruíram 40 mil empresas.

Mas, embora Ramaphosa reconhecesse suas próprias falhas, ele atribuiu a culpa pela ilegalidade a uma facção rival do ANC, intimamente ligada ao ex-presidente Jacob Zuma, preso este mês após ser condenado por desacato ao tribunal. Oficiais do governo anunciaram a prisão de pelo menos seis “instigadores” dos distúrbios, mas não revelaram suas identidades, dizendo que isso “colocaria em risco as investigações”.

Os responsáveis ​​pela violência, disse Ramaphosa, pretendiam "enfraquecer gravemente - ou mesmo desalojar - o Estado democrático". Ele acrescentou: “Nós sabemos quem eles são”.

Cronistas do ANC dizem que a violência, apoiada ou não pela facção de Zuma, dá a Ramaphosa o caminho mais claro que qualquer líder sul-africano já teve para dividir o famoso partido político em dois, o que pode ser a única maneira de reverter seu declínio. O partido pode estar em seu ponto mais fraco, mas a violência apenas encorajará Ramaphosa, disseram.

“Esta não é uma crise que vai ser desperdiçada. Ele está pilotando a situação", disse Ralph Mathekga, analista político e autor do livro Ramaphosa’s Turn. “Era necessário chegar a um ponto de clímax entre as facções, sem ponto de retorno. Este é um grande tremor dentro do ANC. ”

A crescente ignomínia de Zuma aumentou a influência de Ramaphosa dentro do partido, ainda que Zuma mantivesse o apoio fervoroso de alguns sul-africanos, particularmente da etnia Zulus em Joannesburgo e na província de KwaZulu-Natal, onde a violência da semana passada foi pior. Os distúrbios diminuem ainda mais a posição da facção Zuma, disse Mathekga.“Essas pessoas foram tão moralmente destruídas”, disse ele. “Eles incendiaram o país.”

Ramaphosa consegue extrair um profundo ressentimento contra Zuma, especialmente na base de apoio que ele já tem com os sul-africanos negros de classe média. Ao longo de quase uma década no poder - mais de um terço do período pós-apartheid - Zuma foi acusado de trair o Estado por meio de práticas corruptas, de forma que a política ficou vinculada aos desejos dos maiores licitantes. Ramaphosa disse que as perdas com a “captura do Estado” chegam a mais de US $ 34 bilhões.

Porta-vozes do ANC e do gabinete do presidente não responderam a perguntas sobre a cisão no partido.

Desemprego extremamente alto, dívida nacional e recessões múltiplas estagnaram a economia e, menos de um ano depois que os sul-africanos elegeram Ramaphosa em meados de 2019, a pandemia de coronavírus atingiu fortemente a África do Sul. Batalhas dentro do partido frustraram os esforços de reforma econômica envolvendo indústrias estatais e redistribuição de terras.

"Ramaphosa chegou à presidência pensando que poderia recriar aquele 'momento Mandela' em que a nação se reuniu e o viu como o líder para tirá-los de um momento difícil, que era a era Zuma de captura e corrupção do Estado", disse Ray Hartley, autor de Ramaphosa: The Man Who Would Be King.

Em vez disso, disse Hartley, Ramaphosa percebeu que um “expurgo” é necessário, e a violência recente pode fornecer o pretexto.“Ramaphosa está promovendo toda a teoria da conspiração porque ela criminaliza seus oponentes no ANC”, disse ele.

Mesmo os membros do ANC reconhecem que, sem reformas, o partido continuará a perder o controle sobre o poder e os males do país se espalharão pelas ruas com maior frequência.

Nas eleições locais de 2016, o ANC perdeu o controle sobre a maioria das maiores áreas urbanas da África do Sul. Na votação de 2019 que elegeu Ramaphosa, o ANC conquistou menos de 60% dos assentos parlamentares, seu pior desempenho de todos os tempos. A participação eleitoral também foi a mais baixa de todos os tempos.

A maior base de apoio do partido está nas comunidades rurais onde as redes de clientelismo amarraram as perspectivas econômicas das pessoas à sua proximidade com os quadros do partido que controlam o acesso aos empregos.

Os pobres urbanos que participaram do saque da semana passada provavelmente não serão partidários de Ramaphosa, disse Moeletsi Mbeki, vice-presidente do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais e irmão mais novo do ex-presidente Thabo Mbeki, que foi afastado da liderança do partido por Zuma em 2007. Agir fortemente contra eles e supostos líderes permite a Ramaphosa fortalecer sua mão dentro do partido e jogar em sua própria base, argumentou Mbeki.

“Ramaphosa está insistindo que isso é uma insurreição porque ele quer ter carta branca para suprimir os pobres urbanos e usar mais força contra ele", disse ele. “Ele quer legitimar o uso da força contra a população negra urbana. O ANC não precisa de seu voto, ele vai ganhar com base no voto rural. ”

Se Ramaphosa conseguir deslegitimar a facção rival - ou se os tribunais provarem que as alegações de seu governo estão corretas - ele provavelmente garantirá um mandato adicional para si mesmo em que reformas, especialmente pós-pandemia, possam ser mais viáveis. E, em última análise, dado o firme controle do ANC no poder em nível nacional, os aliados de Zuma terão que mudar. “Os membros do ANC se odeiam”, disse Mathekga, “mas odeiam mais ficar sem poder”.