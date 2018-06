Protestos no Burkina Faso deixaram 24 mortos Um comitê que catalogou os danos feitos durante as manifestações que forçaram o presidente de longa data do Burkina Faso, Blaise Compaore, a renunciar, afirmou que 24 pessoas foram mortas durante os protestos. Manifestantes da oposição incendiaram o edifício do Parlamento e forçaram sua renúncia em 31 de outubro.