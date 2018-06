Protestos no Egito deixam ao menos 17 mortos

Dois suspeitos também morreram na Província de Beheira, quando um dispositivo que eles implantavam em uma torre de energia explodiu, segundo autoridades. Ativistas e oficiais afirmaram também que dezenas de manifestantes, em sua maioria islâmicos, foram presos pela polícia. Dois policiais foram feridos por estilhaços de uma bomba, que explodiu próxima de uma estrada no Cairo, e outros seis ficaram feridos após o confronto em Matariyah.

O Egito reforçou a segurança no Cairo e em outras grandes cidades neste domingo. A polícia tenta acabar com os protestos que marcam o aniversário da revolta. De acordo com a polícia, as mortes ocorreram quando as forças de segurança entraram em confronto com apoiadores da Irmandade Muçulmana.

O governo do presidente Abdel-Fattah Al-Sissi tem se mostrado intolerante quanto a protestos, desde que uma lei criada em 2013 proibiu as manifestações realizadas sem autorização prévia. Dezenas de ativistas foram condenados e presos por violar essa lei.