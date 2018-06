Protestos ocorrem em Roma durante visita de Hollande

O líder francês estava longe do local das manifestações, quando um grupo entrou em confronto com a polícia enquanto tentava se aproximar da embaixada francesa na capital italiana.

Hollande participava de um encontro com o primeiro-ministro da Itália Enrico Letta em uma área do governo no outro lado da cidade, onde os dois líderes confirmaram que o projeto para o trem de alta velocidade estava em andamento, dentro do que foi planejado.

A linha de trem vem provocando protestos de moradores do norte da Itália, que dizem que a construção de túneis nas montanhas da região representa um risco para o meio ambiente. Fonte: Associated Press.