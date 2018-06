Protestos pró e anti-Islã levam milhares às ruas na Alemanha

BERLIM - Dezenas de milhares de alemães saíram às ruas nesta segunda-feira, 12, para protestar contra e a favor da imigração muçulmana no país, um debate que ganhou força na semana passada após os ataques em Paris.

Em Dresden, ao menos 25 mil pessoas compareceram ao protesto semanal organizado pelo grupo que se autodenomina Europeus Patriotas contra a Islamização do Ocidente (Pegida), a maior passeata desde que as reuniões começaram a ocorrer, em meados de outubro do ano passado.

Em outras cidades da Alemanha, multidões se juntaram em manifestações para apoiar a minoria muçulmana no país. Cerca de 18 mil pessoas compareceram a uma manifestação pró-Islã em Munique, contra os cerca de 1,5 mil que fizeram um ato anti-islâmico na mesma cidade.