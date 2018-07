Protestos prosseguem durante a noite em Atenas

Milhares de manifestantes gregos permaneceram nas ruas de Atenas mesmo após o anoitecer desta terça-feira, dando sequência a uma jornada de protestos e uma greve geral contra as medidas de austeridade propostas pelo governo do país.

O dia foi marcado por duros confrontos entre manifestantes, armados de pedras e bombas caseiras, e policiais, que tentavam proteger a entrada do Parlamento grego com bombas de gás lacrimogêneo.

Os manifestantes se opõem ao plano do governo grego de cortar gastos, aumentar os impostos e privatizar empresas.

Essas medidas são exigidas pela União Europeia e pelo FMI como contrapartida a um pacote de resgate financeiro.

Mas a população acha que os custos sociais do plano são altos demais e duvida que as medidas de austeridade tirarão o país da atual crise econômica.

A greve geral que paralisou a maioria dos serviços gregos deve prosseguir nesta quarta-feira, quando as medidas de austeridade começarão a ser votadas no Parlamento do país.

Uma eventual rejeição das medidas pode fazer com que o FMI e a União Europeia não liberem a última parcela do atual pacote de resgate, deixando a Grécia próxima de uma moratória.