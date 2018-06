Protestos querem renúncia de autoridade fiscal húngara

De acordo com os organizadores do protesto, mais de 10.000 pessoas marcharam do centro da capital húngara até o Ministério da Economia, que supervisiona a autoridade fiscal, neste domingo.

Após mais de duas semanas de especulação, Vida admitiu em uma entrevista a um jornal publicada na quarta-feira que ela alguns de seus colegas foram notificados sobre a proibição pela embaixada dos EUA em Budapeste. Em 18 de outubro, a embaixada disse que seis pessoas não identificadas haviam sido banidas por "envolvimento ou por se beneficiar de corrupção." Fonte: Associated Press.