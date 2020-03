Protestos são retomados em Santiago e deixam dezenas de feridos

SANTIAGO - Os protestos nas ruas de Santiago, capital do Chile, foram retomados com novos ataques a transportes públicos e saques a lojas que se estenderam até a manhã desta terça-feira, 3. A manifestação deixou 283 detidos e 76 policiais feridos, segundo balanço oficial.

LEIA TAMBÉM > Frase de Piñera sobre violência contra mulher causa revolta no Chile

Convocados para protestar contra o governo de Sebastián Piñera na primeira segunda-feira de março, quando a maioria das atividades produtivas do país começa após o feriado, milhares de manifestantes se reuniram à tarde no centro da Plaza Italia, em Santiago, onde ocorreram violentos confrontos com a polícia.

"A cidade funcionou, as pessoas puderam realizar suas atividades, mas à tarde e à noite houve violência pura e dura. São atos de violência que nada têm a ver com demandas sociais", afirmou nesta terça-feira o ministro do Interior e da Segurança, Gonzalo Blumel, à Rádio Agricultura.

Um manifestante foi atropelado por um carro da polícia "devido ao grande número de objetos contundentes e coquetéis Molotov que foram jogados no parabrisa" do veículo, disse o chefe de polícia Juan Chevy à mídia local.

Os confrontos se deslocaram para várias áreas da periferia de Santiago, onde foram erguidas barricadas e houve vários ataques a empresas. Por volta das 22h (horário local), o sistema de transporte público da capital chilena foi suspenso por segurança e colocado em operação durante a madrugada.

Pelo mesmo motivo, a ferrovia metropolitana também fechou 15 estações, reabertas na manhã desta terça-feira, quando as principais estradas de Santiago ainda mostravam resquícios dos distúrbios, com semáforos no chão e restos de barricadas fumegantes.

Março de protestos

Os protestos que eclodiram em 18 de outubro contra o aumento das tarifas do metrô de Santiago rapidamente se tornaram uma reivindicação generalizada a favor de profundas reformas sociais, em um país com altos níveis de desigualdade.

Depois de algumas semanas de tensão máxima, a violência nas ruas diminuiu em janeiro e fevereiro - quando a maioria dos chilenos tira férias - mas com a ameaça latente de que voltariam à força em março.

Um grande calendário de manifestações circula pelas redes sociais quase todos os dias deste mês, com chamadas de organizações de mulheres para uma grande marcha para o próximo domingo e uma greve feminista na segunda-feira seguinte, juntamente com convocações de grupos indígenas, ambientalistas, sindicalistas e estudantis. / AFP