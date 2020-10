Protestos se espalham na Filadélfia após polícia matar homem negro com vários tiros

Protestos violentos eclodiram na noite da segunda-feira 26 na Filadélfia, depois que a polícia matou um homem negro de 27 anos alegando que ele estava armado com uma faca. A família da vítima diz que ele sofria de uma crise de saúde mental.

O Departamento de Polícia da Filadélfia, que está investigando o caso, disse que dois policiais atiraram em Walter Wallace Jr. várias vezes na tarde da segunda-feira, depois que ele se recusou a largar a faca enquanto sua mãe o seguia de perto, tentando contê-lo.

Os policiais foram enviados pela tarde ao bairro de West Philadelphia, após receberem uma ligação alertando que um homem portava uma faca.

A família de Wallace e os ativistas locais apontaram para o vídeo do celular do tiroteio, perguntando por que os policiais não usaram armas menos letais para tentar subjugá-lo. “Por que eles não usaram um Taser?” Walter Wallace Sênior, o pai da vítima, disse ao jornal Philadelphia Inquirer que seu filho estava tomando medicamentos. “Ele tem problemas mentais. Por que você (polícia) tem que atirar nele? "

Algumas horas após o caso, cerca de 300 manifestantes se reuniram nas ruas para protestar contra a violência policial e o racismo. Diversos protestos, alguns que terminaram em tumultos, foram desencadeados em toda a cidade. Trinta policiais ficaram feridos quando a polícia confrontou manifestantes, alguns dos quais lançaram pedras e tijolos.

A maioria das feridas foram provocadas por objetos usados como projéteis, incluindo tijolos jogados por manifestantes. Uma policial foi atropelada por um veículo, disse um porta-voz da organização. Alguns manifestantes destruíram negócios e incendiaram uma patrulha policial e vários foram detidos, segundo as autoridades.

Um vídeo filmado por um pedestre e amplamente compartilhado nas redes sociais mostrou Wallace se aproximando de dois policiais, que sacaram as armas depois de instrui-lo a soltar a faca. O vídeo mostra os agentes recuando, depois corta brevemente enquanto disparos ocorrem, e depois é possível ver Wallace desabando na calçada.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag — Ben Crump (@AttorneyCrump) October 27, 2020