Protestos xiitas se espalham pelo Paquistão após homicídios Protestos contra ataques a xiitas se espalharam pelo Paquistão neste domingo e o primeiro-ministro do país voou para Quetta para se reunir com os enlutados, que se recusavam a enterrar as 96 vítimas de um ataque sectário com bomba, enquanto não recebessem a promessa de proteção contra militantes sunitas.