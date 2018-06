Província na Malásia introduz açoitamentos públicos

BANGKOK - O Parlamento do estado de Kelantan, no noroeste da península da Malásia, apresentou uma emenda à lei islâmica (sharia) para introduzir açoitamento públicos. A modificação ocorre num momento em que o jihadismo ganha força no Sudeste Asiático.

A emenda aprovada introduz também o serviço comunitário como forma de pena e autoriza a polícia a algemar os infratores da lei islâmica, apresentando vídeos como provas.

A medida entrará em vigor quando for publicada no diário oficial da província. Kelantan, território fundamentalmente agrário e com população de 1,7 milhão de habitantes, governado desde 1990 pelo Partido Pan-Islâmico da Malásia.

A Indonésia, assim como a Malásia, tem maioria muçulmana e aprovou este mês mediante um decreto presidencial um dispositivo que permite às autoridades dissolver organizações radicais sem necesssidade de recorrer ao poder judicial. / EFE