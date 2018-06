Próxima reunião será em Bagdá No dia 23, será a vez de o grupo P5+1 (Grã-Bretanha, EUA, França, Rússia, China e Alemanha) reunir-se em Bagdá com negociadores iranianos para discutir o programa nuclear do país. Representantes de Iraque e Turquia também participarão do encontro. Um acordo em Bagdá pode aliviar as sanções econômicas impostas ao Irã e eliminar a ameaça de um ataque militar às instalações nucleares do país. / AP