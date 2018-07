Próximo líder da China ganha força com novo revés para Hu--fontes

Hu vem manobrando para promover seu protegido Hu Chunhua ao órgão supremo de tomada de decisões do partido, o Comitê Permanente do Politburo, como parte da transição de liderança atual, mas outras figuras importantes do partido se opuseram à ideia, disseram duas fontes independentes.

Mas Hu Chunhua, que não tem parentesco com Hu Jintao, provavelmente deverá receber uma das maiores e mais desafiadoras atribuições políticas da China como novo chefe do partido em Chongqing, cargo da qual o desonrado político Bo Xilai foi deposto, informaram as fontes com relações com a principal liderança do partido.

A mudança de cargo para Hu Chunhua, atualmente chefe do partido na Mongólia Interior, segue o rebaixamento de outro dos aliados mais próximos de Hu Jintao no fim de semana -ambas decisões tomadas em meio a sinais de que Xi pode ter uma mão relativamente mais livre para criar um consenso entre os colegas.

"A perda de Hu (Jintao) é o ganho de Xi", disse uma das fontes com ligações com a liderança, à Reuters, pedindo anonimato devido à sensibilidade do assunto. "Xi está em uma situação menos difícil."

A China, atualmente mergulhada em uma desaceleração econômica, enfrenta crescentes apelos para que seja acelerado o ritmo das reformas econômicas e sociais, uma tarefa que poderia ser mais complicada para Xi se a Comissão Permanente incluísse políticos relutantes em fazer alterações à direção cautelosa estabelecida por Hu durante a última década.

Mas a situação ainda não está certa, com a mudança do novo Comitê Permanente, atualmente composto por nove membros, ainda a ser finalizada em uma transição, que só ocorre uma vez a cada década, a ser revelada no 18º Congresso do partido, que não deve acontecer antes do próximo mês.

Wu Guoguang, um cientista político da Universidade de Victoria, no Canadá, e ex-membro do partido, disse que Xi seria o beneficiário claro se Hu Chunhua não conseguisse ingressar no Comitê Permanente.

"A influência de Hu sobre Xi após o congresso seria fraca", afirmou Wu, um ex-assessor político e ex-redator de discursos para o chefe do partido Zhao Ziyang no final dos anos 1980.

O primeiro revés de Hu Jintao na transição de liderança veio no fim de semana quando Ling Jihua, um aliado próximo que atualmente cumpre um papel semelhante ao de secretário de gabinete, foi rebaixado depois de um escândalo envolvendo o filho de Ling.

O filho envolveu-se em um acidente fatal com um carro esportivo de luxo em Pequim, em março, disse uma fonte, um incidente que causou uma tempestade de rumores na Internet e lançou um holofote embaraçoso sobre os estilos de vida dos filhos da elite do partido.