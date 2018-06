Próximo presidente da China promete laços pacíficos com Taiwan

O desenvolvimento pacífico de laços estreitos é o dever dos novos líderes do Partido Comunista chinês, disse Xi a Lien Chan, presidente honorário do Partido Nacionalista de Taiwan, cuja visita de quatro dias à China permite uma visão antecipada de como Xi vai lidar com as relações entre os rivais políticos.

"Resguardar os interesses dos nossos compatriotas de Taiwan e expandir o seu bem-estar é a promessa solene e muitas vezes repetida dos novos líderes do Comitê Central do Partido Comunista da China", disse Xi, segundo a agência de notícias chinesa Xinhua.

China e Taiwan são governados separadamente desde que as forças nacionalistas derrotadas fugiram para a ilha no final de uma guerra civil em 1949. Pequim nunca renunciou ao uso da força para trazer a ilha sob seu controle.

Durante anos, o estreito entre a China e Taiwan, um importante aliado dos EUA na região, é visto como um dos pontos críticos mais perigosos do mundo.

Mas as relações melhoraram significativamente desde que o presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, foi eleito em 2008. Os dois lados concordaram em uma série de acordos de comércio e turismo e a China é agora o principal mercado de exportação de Taiwan. O comércio bilateral foi de cerca de 121 bilhões de dólares no ano passado.

A tensão entre a China e os seus vizinhos, incluindo o Vietnã e as Filipinas, sobre reivindicações marítimas tornou-se uma preocupação maior para a região do que as diferenças entre China e Taiwan.

Mas apesar da melhora dos laços econômicos entre o país e a ilha, houve pouco progresso em direção à reconciliação política ou uma flexibilização da desconfiança militar.

"É claro, nós também somos bem cientes de que problemas históricos permanecem nas relações, e que haverá problemas no futuro que exigirão tempo, paciência e esforço conjunto para resolver", disse Xi.

Vendas de armas dos EUA a Taiwan são um ponto de irritação nas relações entre a China e os Estados Unidos.

A reunião de Xi com Lien, ex-vice-presidente de Taiwan, foi a sua primeira como uma importante figura política da ilha desde que assumiu o cargo máximo do Partido Comunista, em novembro. Xi se tornará presidente da China no próximo mês.

Em um comunicado separado divulgado pelo Partido Nacionalista de Taiwan, Lien disse que os 18 acordos assinados nos últimos quatro anos foram uma ruptura da turbulência nas relações, mas ele acrescentou que "questões centrais" ainda não foram resolvidas.

Xi, como governador da província de Fujian na década de 1990, ajudou a atrair investimentos de Taiwan para a região, que está diretamente do outro lado do estreito e compartilha um dialeto semelhante.

Lien, à frente de uma delegação de dezenas de líderes políticos e empresariais de Taiwan, deve se encontrar com o presidente chinês de saída, Hu Jintao, na terça-feira.

