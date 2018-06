Próximo presidente do BC de Israel não foi definido Após Leo Leiderman, acadêmico e diretor do maior banco de Israel, o Hapoalim, declinar da possibilidade de ocupar a presidência do Banco de Israel, várias especulações surgiram sobre os motivos que o levaram à decisão, desde a astrologia até rumores de assédio sexual. Escolhido pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e pelo ministro da Fazenda, Yair Lapid, Leiderman teria sua nomeação confirmada neste domingo, mas anunciou que não assumiria a função caso sua indicação fosse aprovada.