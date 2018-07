PSD: governo tem condições de comandar Portugal O atual governo de Portugal tem todas as condições para comandar o país e levá-lo a independência financeira após o fim, em junho de 2014, do programa de resgate de 78 bilhões de euros, disse neste sábado o vice-presidente do Partido Social Democrata (PSD), Jorge Moreira da Silva. "Consideramos que as condições para a estabilidade e coesão da coalizão governamental existem e que há condições para que possamos cumprir o programar de resgate", afirmou da Silva em um comunicado.