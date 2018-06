PSD nomeia ministros de próximo governo na Alemanha

O anúncio do PSD acontece um dia depois de membros do partido terem aprovados um acordo de coalizão com os conservadores de Merkel, eliminando um último obstáculo na formação do novo governo, quase três meses após as eleições de setembro.

O presidente do Social Democrata, Sigmar Gabriel deverá ser o ministro para Energia e para a Economia, ministérios serão aglutinados em um único. Frank-Walter Steinmeier assume o cargo de ministro das Relações Exteriores, reprisando o papel que desempenhou durante o primeiro governo de Merkel, de 2005 a 2009. A secretária-geral do Social Democrata, Andrea Nahle, ocupará o ministério do trabalho. Outros ministérios ocupados por sociais democratas são os da justiça, da família e do meio-ambiente. Fonte: Dow Jones Newswire.