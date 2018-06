PSUV diz que Chávez segue no comando Aliados do presidente venezuelano, Hugo Chávez, insistiram ontem que ele ainda está comandando a nação. A presença do bolivariano na mídia, normalmente onipresente, reduziu-se a algumas mensagens no Twitter. "O presidente, ainda em tratamento, continua governando", disse o dirigente do Partido Socialista Unido da Venezuela Aristóbulo Istúriz. Chávez está em Cuba, onde trata um câncer.