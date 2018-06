PSUV e Cabello convocam chavistas para comícios O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) pediu nesta segunda-feira aos seus partidários que realizem comícios na quinta-feira, dia 10, em apoio ao presidente Hugo Chávez, que está internado em Cuba, onde luta contra um câncer. Chávez deverá tomar posse no dia 10 para um quarto mandato de seis anos, mas cresce a incerteza sobre o verdadeiro estado de saúde do presidente de 58 anos. Ao mesmo tempo, também crescem os boatos sobre uma disputa interna no PSUV e na cúpula do governo. O vice-presidente Nicolás Maduro, nomeado por Chávez como possível sucessor, estaria entrando em choque com Diosdado Cabello, reeleito no final de semana como líder da Assembleia Nacional. Cabello, nesta segunda-feira, pediu comícios em apoio a Chávez na quinta-feira.