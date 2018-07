PT prega reação contra destituição de Lugo O PT está convocando parlamentares e militantes a se engajar nas manifestações e protestos contra a destituição do ex-presidente do Paraguai Fernando Lugo. Em nota divulgada nesta segunda pelo diretório nacional do partido, os petistas defenderam a tese de que a luta para "restabelecer o governo legítimo do Paraguai é de todos e de todas".