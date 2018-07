Pub britânico inova com 'cerveja self-service' para clientes

O proprietário de um pub britânico Dave Barron criou um sistema de "cerveja self-service", que permite que os clientes de seu bar se sirvam da bebida sem ter de recorrer ao barman.

Basta que eles paguem por um cartão, que permite a compra de até quatro cervejas.

A fim de evitar abusos, Barron procurou se prevenir, fazendo com que as porções de cerveja sejam menores do que as habituais.

O bar situado na pequena cidade de Barnsley se diz um pioneiro da iniciativa na Grã-Bretanha.