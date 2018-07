Publicidade de Republicanos rebate Obama

O anúncio televisivo procura rebater as acusações da veículos de imprensa e da campanha de Obama de que ele teria supervisionado a transferência de postos de trabalho para o exterior quando era o chefe da firma de investimentos Bain Capital.

"Quando um presidente não diz a verdade como podemos confiar em sua liderança?", pergunta a campanha publicitária. Este é o sinal mais claro de que a equipe de Romney acredita que as alegações prejudicaram a imagem do republicano entre os eleitores.

O último anúncio, chamado de "Nenhuma Evidência", está sendo transmitido em praticamente todos os Estados com eleitores indecisos, na Flórida, New Hampshire, Carolina do Norte, Virgínia, Ohio, Iowa, Nevada e Colorado. As informações são da Dow Jones.