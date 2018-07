Publicidade oficial cresceu

Segundo relatório feito com dados da ONG Poder Ciudadano, o governo destinou US$ 288,2 milhões para propaganda em 2010 - 210% a mais do que em 2008, primeiro ano de Cristina no poder. O gasto do governo equivaleu a 9% do total do mercado publicitário argentino, o que o torna o maior anunciante do país - os produtos da Unilever vêm a seguir, com 5%.

Ao longo do ano passado, o governo de Cristina Kirchnerbeneficiou meios de comunicação aliados em detrimento de empresas não alinhadas com a presidente. O jornal Página 12 recebeu US$ 5,64 milhões em anúncios publicitários, enquanto o Clarín - o jornal de maior tiragem da Argentina, crítico do governo - levou US$ 400 mil.