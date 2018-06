'Punição' dos EUA Ao Egito irrita indústria militar

Na última quinta-feira (dia 10), os EUA suspenderam por tempo indeterminado a entrega de equipamento militar ultramoderno às Forças Armadas egípcias, como aviões de caça, helicópteros de ataque, tanques e mísseis, além do envio de US$ 580 milhões. Desde 1987, Washington fornece US$ 1,3 bilhão ao ano em armas e dinheiro para as forças do Egito, o quarto país na lista de beneficiários de ajuda militar americana.

Com o corte parcial, os EUA querem demonstrar sua reprovação à crescente violência do governo interino contra grupos islâmicos, sobretudo a Irmandade Muçulmana, do presidente deposto, Mohamed Morsi. A "punição" já vinha sendo discutida na Casa Branca desde o golpe contra Morsi, em julho, mas foi o assassinato de 50 manifestantes da Irmandade, no último fim de semana, que aparentemente convenceu Obama.

Uma pesquisa do Instituto Pew, de meados de agosto, revelou que apenas 26% dos americanos querem que os EUA continuem a prover o Egito com ajuda militar, enquanto quase o dobro - 51% - pedem o fim do auxílio com o objetivo de pressionar o Cairo. Metade dos americanos acha que Obama "não foi duro o suficiente" diante das violações contra manifestantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.