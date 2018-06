Punks russas são condenadas a 2 anos de prisão As três integrantes da banda punk feminista Pussy Riot foram condenadas a 2 anos de prisão nesta sexta-feira. A juíza Marina Syrova disse que as mulheres "cometeram vandalismo motivado por ódio religioso" ao invadir a principal igreja ortodoxa de Moscou para tocar em protesto ao governo do presidente Vladimir Putin.