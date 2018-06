Putin acusa Kerry de mentir sobre Al-Qaeda na Síria

Perante do Conselho de Direitos Humanos da Rússia, Putin relatou que se lembrava de ter assistido a um debate no Congresso dos Estados Unidos no qual Kerry foi questionado sobre a Al-Qaeda e negou que ela operasse na Síria, apesar de estar ciente dos vínculos da rede com o grupo extremista Jabhat al-Nusra.

"É muito desagradável e surpreendente para mim. Falamos com eles (os norte-americanos) e presumimos que são pessoas decentes, mas ele (Kerry) mente ciente de que está mentindo. Isso é triste", declarou o presidente russo. Fonte: Associated Press.