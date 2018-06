Putin acusa Turquia de comprar petróleo do Estado Islâmico

"Recebemos informações que confirmam que o petróleo proveniente das zonas controladas pelo Estado Islâmico é entregue à Turquia em escalas industriais", afirmou Putin, dizendo que a alegação da Turquia de que derrubou o jato, pois este teria invadido seu espaço aéreo, é "apenas um pretexto".

"Temos todas as razões para acreditar que a decisão da Turquia de abater o nosso avião foi motivada por um desejo de garantir a segurança do petróleo no território da Turquia e nos portos marítimos para o carregamento nos navios", disse ele.

Putin tinha apresentado a outros líderes na cúpula do G20, que ocorreu na cidade de Antalya, na Turquia, no início de novembro, fotos aéreas de que ele descreveu como sendo comboios de caminhões que transportam petróleo a partir de campos petrolíferos controlados pelo Estado Islâmico na Síria para o território turco. Fonte: Associated Press