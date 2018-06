Putin adverte que Turquia ‘ainda lamentará’ ter derrubado caça

MOSCOU - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que a Turquia, “governada por uma gangue que perdeu a razão”, ainda lamentará ter abatido um caça russo e advertiu que o governo de Ancara deve esperar sanções. Putin qualificou a ação, no dia 24, de “um crime de guerra” e indicou que as consequências da derrubada do avião serão duradouras e sérias.

Minutos depois de Putin acabar de falar, seu ministro da Energia, Alexander Novak, disse que a Rússia vai interromper as negociações com a Turquia sobre um gasoduto em território turco, um movimento simbólico para enfatizar a força da indignação do Kremlin.

Putin fez os comentários durante seu discurso anual sobre o Estado da União e disse que a Rússia não vai esquecer o incidente, que ele considera uma terrível traição. “Não estamos planejando nos envolver em escaramuças militares (com a Turquia)”, disse Putin, depois de pedir um momento de silêncio para os dois soldados russos mortos no incidente e por russos vítimas do terrorismo.

“Mas, se alguém pensa que, após ter cometido esse crime horrível de guerra, o assassinato de nosso povo, vai escapar com algumas medidas relativas aos seus tomates ou alguns limites em construções e outros setores, está muito enganado. A Turquia terá motivos para lamentar suas ações mais de uma vez”, disse Putin, prometendo que as ações de retaliação da Rússia não serão nem histéricas nem perigosas.

A retórica usada por Putin deve acabar com as esperanças de qualquer reaproximação para breve e aprofundar a ruptura entre os dois países. “Parece que Deus decidiu punir a classe dominante da Turquia, privando-a de sabedoria e juízo”, disse o presidente russo.

Repetindo um chamado por uma nova e ampla coalizão internacional contra o terrorismo, Putin, em referência explícita à Turquia, pediu aos países que evitem “jogo duplo, contatos com todas as organizações terroristas e qualquer tentativa de usá-las para seus próprios fins”.

A Turquia rejeitou veementemente as alegações russas de que tem ligação com militantes do Estado Islâmico. Na quarta-feira, a Rússia levou as acusações para o campo pessoal, dizendo que a família do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está lucrando com o contrabando de petróleo feito pelo grupo radical. A Rússia já proibiu algumas importações de alimentos turcos, incluindo frutas e legumes, como parte de um pacote mais amplo de sanções. / REUTERS