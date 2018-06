Putin afirma que apoia Ucrânia em plano de cessar-fogo O presidente Russo Vladimir Putin apoiou o plano de cessar-fogo da Ucrânia e pediu aos dois lados que parem com operações militares. Um comunicado divulgado pelo Kremlin nesse sábado afirma que "o presidente da Rússia pede que as partes parem com atividades militares e sentem na mesa de negociações".