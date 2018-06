Putin afirma que sanções dos EUA criam impasse

Em comentários televisionados, Putin disse nesta quinta-feira que as sanções estão prejudicando as relações entre os dois governos, bem como os interesses das empresas norte-americanas. Ele acrescentou que Moscou continua com a porta aberta para a diplomacia.

A maior petroleira russa, a Rosneft, possui um acordo multibilionário com a norte-americana ExxonMobil.

Ontem, o presidente Barack Obama anunciou amplas sanções contra a Rússia, tendo como alvo as duas maiores empresas do setor energético, poderosas instituições financeiras, oito empresas de armamentos e quatro pessoas físicas. Essa pressão econômica tem como objetivo desestimular a insurgência pró-Rússia no leste ucraniano. Fonte: Associated Press.