Putin anuncia divórcio da mulher

O presidente russo, Vladimir Putin, e sua esposa Lyudmila anunciaram nesta quita-feira seu divórcio em entrevista à televisão russa. "Esta foi uma decisão mútua. Nosso casamento terminou. Praticamente não nos vemos. Cada um tem sua própria vida", disse Putin, citado pelas agências locais.

O chefe do Kremlin e Lyudmila Putina fizeram estas declarações após assistirem ao espetáculo de balé "Esmeralda" no Grande Palácio do Kremlin. "Sim, podemos dizer que é um divórcio civilizado. Queremos bem a nossas filhas, estamos orgulhosos delas, nos vemos continuamente", acrescentou Lyudmila, em relação às duas filhas do casal.

A até agora primeira-dama da Rússia, de 55 anos, reconheceu que não gosta de ser uma figura público e de estar sempre viajando. "Sempre seremos amigos. Agradeço a Vladimir (Putin) por me apoiar", acrescentou.

Vladimir Putin e Ludmila se casaram em 28 de julho de 1983. Após seu casamento, viveram durante vários anos na Alemanha Oriental, onde o atual líder russo trabalhava para a KGB soviética. Sua primeira filha, María, nasceu em abril de 1985 na antiga Leningrado, atual São Petersburgo, enquanto a segunda de suas filhas nasceu em agosto de 1986 em Dresden, Alemanha Oriental. / EFE