Putin aparece em público pela 1ª vez desde 5 de março

Putin, de 62 anos, havia sido visto pela última vez em 5 de março, quando recebeu o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. Após essa data, o Kremlin divulgou fotos e vídeos do presidente russo participando de reuniões oficiais, mas a imprensa do país sugeriu que as imagens teriam sido feitas antes.

A decisão de Putin de adiar abruptamente uma viagem prevista para o Casaquistão, na semana passada, alimentou boatos de que ele não estaria bem de saúde, o que foi negado pelo Kremlin.Houve até boatos de que ele teria viajado para a Suíça para o nascimento de seu filho com uma amante.

Mais cedo, Putin se encontrou com o presidente do Quirguistão, Almazbek Atambayev, em São Petersburgo. Não havia nada em sua aparência que indicasse problemas evidentes de saúde. Segundo agências de notícias, Putin disse a repórteres, sorridente, que "é chato quando não há fofocas". Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.