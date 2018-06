Putin apela a separatistas que adiem referendo O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apelou nesta quarta-feira aos separatistas pró-Rússia no sudeste da Ucrânia que adiem um referendo sobre independência planejado para este fim de semana, após discussões com o chefe da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que disse que o órgão apresentaria um "roteiro" para resolver a crise ucraniana no futuro próximo, informaram agências de notícias russas.