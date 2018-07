Putin arqueólogo foi encenado

Um vídeo em que o primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, aparece em mais uma de suas façanhas - dessa vez na versão arqueólogo, resgatando cerâmicas antigas numa jazida no Mar Negro - foi encenado.

Segundo o secretário de imprensa do premiê, Dmitri Peskov. as ânforas do século 6.º que Putin aparece carregando ao sair da água tinham sido descobertas por arqueólogos durante uma expedição "muitos dias ou semanas" antes da divulgação das imagens.

As peças, jarros usados para conservar vinho, azeite e mel, foram recolocadas no mar a dois metros de profundidade num onde o primeiro-ministro, vestindo roupas de mergulho e seguido por um cinegrafista, pudesse localizá-las. "Isso é completamente normal. Não é pretexto para brincadeiras maliciosas", considerou o assessor.

O episódio provocou piadas entre internautas, céticos sobre as imagens que mostravam Putin como um herói valente, um desbravador dos mares.

Peskov fez questão de lembrar que Putin estava de férias quando as imagens foram registradas, portanto, não poderiam ter sido fabricadas pelo governo.

Segundo o assessor, os esforços de relações públicas para o premiê são menos ostensivos do que se imagina. "Putin não precisa de secretários de imprensa, fabricantes de imagem, de empresas de relações públicas ou qualquer outra pessoa. Na verdade, na maioria das vezes, ele próprio faz esse trabalho."

Imagens das aventuras de Putin se tornaram habituais. O premiê faixa-preta em caratê já apareceu montando a cavalo, caçando, num submarino, pilotando aviões e participando de missões para salvar baleias e tigres. Putin levou um fotógrafo até mesmo a uma consulta no Hospital Regional Smolensk, onde esteve am agosto para tratar uma lesão no ombro. Recentemente, especulou-se que ele teria feito uma cirurgia plástica para retirar as bolsas dos olhos e aplicações de botox. / NYT