A Rússia iniciou o processo de anexação da estratégica península do Mar Negro depois do referendo de domingo, no qual uma maioria esmagadora votou pela integração da Crimeia ao território russo. A Ucrânia e o Ocidente rejeitaram o resultado e classificaram o processo de votação como ilegal. Nesta semana, os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções contra a Rússia. Fonte: Associated Press.