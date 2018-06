Putin cancela reunião com Obama e azeda relações com EUA Um dos primeiros atos de Vladimir Putin em seu retorno à presidência da Rússia foi cancelar um encontro com o presidente americano, Barack Obama. Ambas as nações insistem em que o não comparecimento de Putin em uma reunião econômica de alto nível não é uma afronta. Mas a decisão de pular a cúpula do G-8 na próxima semana e a tão aguardada reunião do Salão Oval com Obama pode azedar o tom das relações nos próximos quatro anos.