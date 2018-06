Putin chega a Viena em meio a discussões sobre Ucrânia

Putin reuniu-se com o presidente austríaco Heinz Fischer, que afirmou ser importante manter os canais de comunicação abertos. O presidente russo também deve se encontrar com outros líderes austríacos, assim como com o atual presidente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), o suíço Didier Burkhalter, durante a visita.

A Áustria, que integra a União Europeia, assim como os Estados Unidos, impôs proibição para a emissão de vistos e ordenou o congelamento de bens de uma série de autoridades russas, mas ainda não decidiu pela imposição de amplas sanções econômicas.

A embaixada dos Estados Unidos em Viena afirmou, em breve nota, que a unidade transatlântica "tem sido essencial para desencorajar novas agressões russas e na facilitação de conversas construtivas". "O governo da Áustria, líderes econômicos e o povo austríaco devem considerar cuidadosamente se os eventos de hoje contribuem para esse esforço", acrescentou.

Antes da chegada de Putin, a empresa de energia austríaca OMV e a companhia de gás russa Gazprom assinaram um contrato para a construção do setor austríaco de um gasoduto que vai abastecer a Europa e não passará pela Ucrânia, informou a agência de notícias Austria Press. O gasoduto vai cruzar o Mar Negro, a Sérvia e a Hungria. Segundo a OMV, ele vai melhorar a segurança de abastecimento na Europa. Fonte: Associated Press.