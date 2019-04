Putin chega a Vladivostok para encontro com Kim Jong-un

VLADIVOSTOK, RÚSSIA - O presidente russo, Vladimir Putin, chegou nesta quinta-feira a Vladivostok para sua primeira cúpula com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, anunciou a assessoria de imprensa do Kremlin.

O trem blindado de Kim havia chegado a esta cidade do Extremo Oriente Russo na quarta-feira, para um encontro entre os dois líderes.

Na ilha Russki, diante da cidade portuária de Vladivostok, onde ocorrerá a cúpula, tremulavam bandeiras russas e norte-coreanas.

O encontro entre os dois líderes será a primeira entrevista de Kim com um chefe de Estado desde que esteve no Vietnã, em fevereiro, onde celebrou uma fracassada segunda cúpula com o presidente americano, Donald Trump.

Kim buscará o apoio da Rússia para reduzir as sanções impostas a Pyongyang por seu programa nuclear, enquanto Putin quer situar a Rússia como um ator-chave em uma questão de relevância mundial.

Ao entrar no território russo nesta quarta-feira, Kim disse esperar que a visita "seja bem sucedida e útil". / AFP