Putin coloca forças de dissuasão nuclear da Rússia em alerta máximo

KIEV - O presidente Vladimir Putin ordenou que as forças de dissuasão nuclear russas sejam colocadas em alerta máximo em meio a tensões com o Ocidente em meio à invasão da Ucrânia.

Falando em uma reunião com seus altos funcionários, Putin afirmou no domingo que as principais potências da Otan fizeram "declarações agressivas" junto com o Ocidente impondo sanções financeiras contundentes contra a Rússia, incluindo o próprio presidente.

Putin ordenou que o ministro da Defesa russo e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas colocassem as forças de dissuasão nuclear em um "regime especial de dever de combate".

Não há indicações, até o momento, de que Putin pretenda usar armas nucleares. Mas a medida aumenta a tensão entre Rússia e países ocidentais.

O líder russo nesta semana ameaçou retaliar duramente qualquer nação que interviesse diretamente no conflito na Ucrânia. /AP