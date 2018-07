Putin comemora 59 anos ao lado de Berlusconi

MOSCOU - O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, festejou nesta sexta-feira, 7, seus 59 anos ao lado de seu homólogo italiano, Silvio Berlusconi, e do ex-chanceler alemão Gerhardt Schroeder. O líder russo comemora o aniversário a poucos meses das eleições para a presidência, nas quais será candidato, informa a agência de notícias AFP.

A data foi celebrada também pelos eleitores de Putin. Jovens admiradoras do premiê, que já foi presidente por dois mandatos, fizeram várias celebrações. Algumas levavam cartazes com os dizeres "Feliz aniversário, Vladimir!", "59 anos é uma boa idade para ser presidente", e "Homem dos meus sonhos!" enquanto dançavam e cantavam. Outras prepararam um bolo para o líder.

Putin anunciou há alguns dias que concorrerá à presidência da Rússia, acabando com as dúvidas sobre quem seria o representante do partido Rússia Unida - ele ou o atual presidente, Dmitri Medvedev. O premiê é favorito para vencer o pleito.