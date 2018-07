Putin cria comissão para combater financiamento ao terrorismo

MOSCOU - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, criou nesta quarta-feira, 18, uma comissão para combater o financiamento ao terrorismo, afirmou o Kremlin, em mais um sinal de maior foco do líder da Rússia sobre o que afirma ser um combate aos militantes do Estado Islâmico.

Após os ataques em Paris que mataram 129 pessoas na sexta-feira e deixaram 352 feridos, a segurança foi o tema central da cúpula do G20 no final de semana, onde os líderes do grupo, em um raro afastamento de seu foco habitual - a economia mundial -, concordaram em intensificar os controles nas fronteiras e a segurança da aviação, além de reprimir o financiamento ao terrorismo.

Em um decreto que entrou em vigor imediatamente, Putin ordenou que a Procuradoria-Geral, o banco central e as autoridades regionais apresentem à comissão qualquer informação que possam ter sobre atividades suspeitas.

Na terça-feira, o Kremlin disse que uma bomba derrubou o avião russo de passageiros que caiu na península do Sinai, no Egito, em outubro, matando todas as 224 pessoas a bordo. O Estado Islâmico afirma ter sido responsável pelo ataque. /REUTERS