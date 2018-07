Putin declara vitória antes de encerramento de apuração na Rússia

Texto atualizado às 17h48

MOSCOU - O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, declarou-se vencedor das eleições presidenciais realizadas no país neste domingo, 3. Embora os resultados ainda sejam parciais, Putin se adiantou ao declarar vitória. A apuração parcial coloca o premiê à frente da disputa com mais de 60% dos votos. A oposição e especialistas apontaram fraudes amplas no pleito.

Putin discursou diante de mais de 100 mil apoiadores em uma praça da capital, Moscou. Com lágrimas nos olhos, ele disse "Vencemos. Ganhamos em uma disputa aberta e limpa". A declaração foi feita ao lado do atual presidente Dmitri Medvedev. Mais cuidadoso, Medvedev afirmou que Putin "lidera com passos firmes e não duvido que iremos ganhar".

Putin agradeceu o apoio "arrasador" de seus eleitores e acrescentou: "Eu perguntei uma vez: Venceremos? Vencemos. Demonstramos que ninguém pode nos impor nada".