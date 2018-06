Putin defende intensificação da presença russa no Ártico

Durante encontro com estudantes, Putin observou que a região do Ártico é rica em petróleo, gás e outros recursos minerais. Ele salientou também a importância do Ártico para a segurança nacional russa.

Putin fez os comentários depois de ser questionado sobre a possibilidade de a Rússia e os outros países voltados para o Ártico abrirem mão de seus interesses na região em nome da preservação do ambiente. Ele desconsiderou essa possibilidade.

Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos mantêm grande presença naval no Oceano Ártico. Fonte: Associated Press.