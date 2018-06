Putin deve divulgar comunicado de emergência

Espera-se que Putin confirme que a Rússia vai banir todas as exportações de alimentos - que incluem laticínios, queijos, peixes, carnes bovina e suína, frutas e vegetais - da União Europeia e EUA, em retaliação às sanções impostas a Moscou devido à crise na Ucrânia. Putin poderá confirmar também o fechamento do espaço aéreo russo a voos provenientes da UE e dos EUA e com destino à região da Ásia e do Pacífico. Com informações da Market News International.