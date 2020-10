Putin diz notar 'retórica anti-Rússia' de Joe Biden

MOSCOU - Em uma aparição na televisão estatal nesta quarta-feira, 7, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que notou o que classificou como uma retórica anti-Rússia áspera do candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden. “No que diz respeito ao candidato do Partido Democrata, também vemos uma retórica anti-Rússia bastante áspera. Infelizmente, estamos acostumados com isso”, disse Putin. Ele adicionou que seu país trabalhará com qualquer presidente americano.

Mas ele acrescentou que Biden fez o que considerou colocações animadoras sobre o novo START, o último grande pacto de armas nucleares entre a Rússia e Estados Unidos, que expira em fevereiro. “O candidato Biden disse publicamente que está disposto a uma prorrogação do novo START ou a chegar a um novo tratado para limitar armas estratégicas, e este é um elemento muito sério de nossa cooperação no futuro”, disse Putin.

Até agora, Moscou e Washington não conseguiram acertar um novo tratado ou uma prorrogação, mas na terça-feira o enviado de Trump para o controle de armas disse que houve um “progresso importante” nas conversas bilaterais. Putin, que disse que seu país trabalhará com qualquer presidente norte-americano, fez tais comentários durante uma aparição na televisão estatal. Biden enfrentará o presidente republicano Donald Trump na eleição de 3 de novembro. /REUTERS