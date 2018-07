Putin diz que é impossível refazer eleições

Putin acrescentou que está confiante de que receberá o apoio popular, ao se apresentar como candidato nas eleições presidenciais de 4 de março. "Eu não preciso de qualquer manipulação. Eu mesmo quero que as eleições sejam completamente transparentes", afirmou. "Eu quero me inclinar diante do desejo do povo, a confiança do povo."

Já Mikhail Prokhorov, o empresário que deve concorrer contra Putin no ano que vem, disse que não descarta uma coalizão com o ex-ministro das Finanças Alexei Kudrin, durante entrevista ao canal Rossiya-24 TV. Os dois participaram dos protestos que reuniram milhares de pessoas no sábado, pedindo novas eleições parlamentares e reformas políticas no país.

Os manifestantes pedem que os eleitores não votem em Putin. Prokhorov disse que compartilha dos mesmos valores básicos de Kudrin, um aliado de Putin que perdeu o posto de ministro há três meses, após criticar gastos excessivos federais e militares do governo do presidente Dmitry Medvedev. As informações são da Dow Jones.